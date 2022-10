Hodenkrebs - Früherkennung und Behandlung

Etwa fünf Prozent der Bevölkerung leiden im Laufe ihres Lebens an einer Frozen Shoulder. Das beweglichste Gelenk unseres Körpers, die Schulter, fühlt sich dann wie eingefroren an, mit zum Teil heftigen Schmerzen. Frauen zwischen 40 und 60 Jahren erkranken übrigens besonders oft an einer Frozen Shoulder. Ob die hormonelle Veränderung während der Wechseljahre die Entstehung einer Schultersteife begünstigen kann, darüber ist sich die Forschung noch uneinig. mehr...