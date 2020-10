Ralph Rauscher ist Elvis-Imitator und Straßenmusiker. Aber er darf nicht singen, denn der Bürgermeister von Bodman am Bodensee hat was gegen Singerei zu Corona-Zeiten. Ralph Rauscher braucht aber das Geld. Seine sonstigen Jobs, die er als Schlagersänger so hat, sind ihm weggebrochen. Der Elvis-Imitator kämpft finanziell gesehen ums Überleben. Wie so viele Kleinkünstler in diesen Zeiten. mehr...