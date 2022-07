Hepatitis - die Spätfolgen können tödlich sein

Das Fischerstechen in UIm ist eine uralte Tradition. Seit rund 500 Jahren versuchen die Stecher sich gegenseitig von ihren Booten aus ins kalte Donauwasser zu stoßen. Eine Tradition, bei der sich seit 500 Jahren so gut wie nichts verändert. Die Zillen, also die speziellen Fischerstechen-Boote, sind dieselben. Und es findet immer noch am selben Ort statt. Am vergangenen Wochenende war dann aber doch etwas brandneu. Zum allerersten Mal hat eine Frau teilgenommen. Anna Fuchs aus Hüttisheim sorgte als Zillenfahrerin dem Ruder für Geschwindigkeit. mehr...