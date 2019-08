Achtung Vergiftungsgefahr: Speisepilze und ihre giftigen Doppelgänger

Der giftige Riesen-Rötling (rechts) lässt sich vom ungiftigen Nebelgrauen Trichterling (auch Nebelkappe, links) am besten mit einem Blick auf die Lamellen unterscheiden. Die Lamellen des Riesen-Rötlings sind gelblich bis orangefarben und laufen nicht am Stil herab. Die des Nebelgrauen Trichterlings laufen jedoch am Stiel hinab und sind grauweiß gefärbt.

