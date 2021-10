Einkochen - so geht’s richtig

per Mail teilen

Zurzeit hängen die Bäume voll mit Pflaumen, Mirabellen und vielem mehr - das Sommerobst ist reif, aber auch Gurken oder Tomaten aus dem Garten - alles eignet sich zum Einkochen. Und das ist gerade wieder richtig hip, auch bei jungen Leuten. Aber was muss man beachten? Auf was kommt es an, damit alles klappt?