Stauden und Schattengarten: Was im August im Garten zu tun ist

An Schottergärten scheiden sich die Gemüter. Die einen finden sie schön und pflegeleicht. Für die anderen sind sie einfach nur graue Steinwüsten. Seit August sind Schottergärten in Baden-Württemberg per Gesetz verboten. Wir sagen Ihnen, was künftig noch erlaubt ist und was nun mit den bereits angelegten Schottergärten geschehen muss.