Jetzt im Herbst ist in den Anbauländern am Mittelmeer Erntezeit für Granatäpfel. Im Orient wird die "Paradiesfrucht" schon seit Jahrhunderten als Heilmittel eingesetzt – in ihr stecken viele gute Nährstoffe. Wie gesund sind Granatäpfel? Worauf sollte ich beim Verzehr achten? Und wie kann ich Granatäpfel in der Küche einsetzen? Gut zu wissen.