Rita Goller kennt man in ganz Deutschland. Sie gilt als die Schneckenpäpstin der Schwäbischen Alb. Gemeinsam mit ihrem Mann züchtet Rita Goller aus Münsingen Weinbergschnecken. Eine lange Familientradition. Schon ihr Urgroßvater konnte dem Genuss von Weinbergschnecken nicht widerstehen. Rita Goller krault und kitzelt ihre Tiere bisweilen und verkauft sie dann an Restaurants und Feinschmecker. Auch wenn es ein bisschen eklig klingt, seit einiger Zeit zählt Schneckenschleim zu den Wunderwaffen der Schönheitsbranche. Als natürliches Anti-Aging Mittel werden die Sekrete der Tiere in Cremes angeboten. Im Studio erzählt die Züchterin, warum sie schon immer wusste, dass eine Schnecke auf dem Gesicht die Haut schöner macht und warum ihre Schnecken schlecht durch den Winter gekommen sind. mehr...