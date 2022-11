Broken-Heart-Syndrom

Auf der Messe ComicCon in Stuttgart konnte man eintauchen in die bunte Welt der Comics, Videospiele und der Superhelden. Tausende Besucher waren dort mit am Start und mit dabei: Florian Kader-Schafka aus Nürtingen. Er hat ein ungewöhnliches Hobby: Er sammelt Fotos mit Stars - und reist dafür durch ganz Europa. mehr...