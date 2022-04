Blumenerde - darauf müssen Sie achten

Die Gartensaison beginnt. In den Gärten, im kleinen Grünstreifen vor dem Haus und in den Schrebergärten wird wieder gehackt, gemäht und neu gepflanzt. Aber was ist, wenn man keinen eigenen Garten hat? Dann kann man sich ein Hochbeet kaufen und das hinter das Haus stellen oder auf den Balkon. Wer ein Hochbeet anlegen will, muss dabei einiges beachten. Hochbeet-Experte Ralf Sauter klärt auf. mehr...