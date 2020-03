Bei ihr gehört der Tod ganz fest ins Leben. Jenny Schmid, gerade mal 22 Jahre alt, ist Bestatterin in Backnang und vor kurzem auf dem Bundeswettbewerb als besten Jungbestatterin Deutschlands ausgezeichnet worden.

Ihre große Stärke liegt in der Beratung der Angehörigen. Sie ist einfühlsam, nimmt Anteil. Zudem organisiert sie alles mit den Ämtern und Versicherungen.

Hier beschreibt sie, was sie an ihrem Beruf so schön und besonders findet. mehr...