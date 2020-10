per Mail teilen

Ingwer gilt seit vielen Jahrhunderten als gesunde Wunderwurzel. Sie hat eine antibakterielle und antivirale Wirkung, kann so auch bei Erkältungen helfen. Ingwer beeinflusst die Magenentleerung, regt Galle und Darm an. Besodners am Vormittag ist er gut für die Verdauung. Er wirkt gegen Übelkeit und Erbrechen und macht warm von innen.

Ingwer als Tee

Am besten den Ingwer schneiden, Je kleiner die Stücke sind, desto besser. Mit kochendem Wasser übergießen und ziehen lassen. Und schon kann man den Ingwertee in kleinen Schlucken genießen.

Wie bewahre ich Ingwer auf?

Wenn die Knolle prall gefüllt ist und beim Drücken leicht nachgibt, dann ist sie noch frisch. Beim Aufschneiden sollte sie noch schön saftig sein und eine helle Färbung haben. Am besten lagert man ihn im Kühlschrank bei 4 bis 6 Grad Celsius.