Michelle und Christin sind ein lesbisches Paar - soweit so "fast" schon gewöhnlich. Das ganz Besondere an den beiden Stockacherinnen besteht nun darin, dass sie im Körper eines Mannes geboren wurden und 2018 das erste lesbische Transgenderpaar waren, das in Baden-Württemberg auch geheiratet hat. Und was für viele von uns ungewöhnlich erscheinen mag, war für die beiden eine Reise zu sich selbst und ins gemeinsame Glück. mehr...