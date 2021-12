"Ich bin ein Event und ich rolle, also bin ich ein Eventroller", so beschreibt sich Stefan Rimmele selbst. Nach einem schweren Schicksalsschlag hat er seinen Platz im Leben gefunden und ist zum Mutmacher für andere geworden. Mit 13 wird er von einem Autofahrer überfahren und sitzt seither im Rollstuhl. Nach einer Notoperation liegt er zwei Monate im Koma. Aus dem Zustand des Locked-in-Syndroms kämpft er sich mühsam zurück ins Leben, schöpft wieder Hoffnung. Wie so viele andere wird auch Stefan Rimmele derzeit ausgebremst von der Pandemie, kann seinen Beruf als Event-Manager nicht ausüben. Im Landesschau Studio erzählt Stefan Rimmele, warum der Lockdown für ihn nichts Ungewöhnliches ist "Wenn du schon fast dein ganzes Leben im Teil-Lockdown verbracht hast, macht dir das nicht so viel aus. Ich versuche, das Beste daraus zu machen." mehr...