Das Fahrrad bietet eine gute Alternative zu Auto, Bahn und Bus. Die Zahl an Fahrrad-Verleihern ist groß. Wir haben uns einige Angebote angeschaut.

Leihfahrräder - So funktioniert das Ausleihen In vielen Städten kann man sich Fahrräder ausleihen. Welche Anbieter gibt es? Wie funktioniert das Ausleihen? Und was kostet das ganze? Gut zu wissen.

Call a bike - der deutschlandweite Fahrradverleih der Deutschen Bahn

Während die meisten Anbieter nur regional arbeiten, ist der Fahrrad-Verleih der Deutschen Bahn in über 60 Städten deutschlandweit verfügbar. Die Registrierung läuft online oder über die mobile App ab. Das Ausleihen ist dann sehr einfach. Auf dem Rad befindet sich ein Code, den man in die App eingibt. Alternativ kann man die Räder auch telefonisch ausleihen. Die entsprechende Telefonnummer befindet sich auf den Rädern. Möchte man das Rad zurückgeben, kann man das an jeder Call a bike-Station machen. In Berlin und München kann man die Räder sogar an jeder beliebigen Straßenkreuzung abstellen.

Kosten Der Basis-Tarif: Die Grundgebühr beträgt 3 Euro im Jahr. Jede angefangene Stunde kostet einen Euro. Der 24- Maximalpreis liegt bei 15 Euro (ermäßigt 12 Euro).

Der Komfort-Tarif: Die Grundgebühr kostet 9 Euro im Monat (ermäßigt 7 Euro). Die ersten 30 Minuten pro Fahrt sind kostenfrei, jede weitere Stunde kostet einen Euro. Das 24- Stunden-Maximum beträgt hier 12 Euro (ermäßigt 9 Euro).

Der Tagespass für 24 Stunden kostet 15 Euro, der für 72 Stunden 40 Euro.



RegioRadStuttgart

Die blauen RegioRäder von RegioRadStuttgart können Sie in Stuttgart und Umgebung ausleihen. Dazu müssen Sie sich nur über die App oder auf der Webseite anmelden. Man kann das Rad dann entweder per polygoCard, über die RegioRadStuttgart-App, am Terminal oder per Telefon ausleihen. Das Fahrrad kann in allen teilnehmenden Städten und Gemeinden zurückgegeben werden, unabhängig davon, wo es entliehen wurde.

Kosten Die RegioRäder kosten einen Euro pro 30 Minuten. Der Tagespreis liegt bei 15 Euro.

Für polygoCard-Nutzer sind die ersten 30 Minuten kostenfrei. Jede weitere halbe Stunde kostet einen Euro und der Tagespreis liegt bei 10 Euro.

Fahrrad-Abo von Swapfiets

Beim holländischen Fahrrad-Verleiher Swapfiets sollen die Fahrräder nicht stundenweise ausgeliehen werden, sondern das eigene Rad ersetzen. Die Fahrräder können hier monatsweise gemietet werden. Swapfiets bietet mittlerweile unter anderem Räder in Karlsruhe und Heidelberg an.

Kosten Ein Fahrrad kostet pro Monat 17,50 Euro. Studenten zahlen 15 Euro.



Frelo in Freiburg

Frelo ist eine Leihräderfirma, bei der man die Fahrräder mit dem Handy bedient. Um mit einem Fahrrad von Frelo zu fahren, müssen Sie den QR-Code des gewünschten Rads einscannen und erst dann können Sie losfahren. Wenn man eines der insgesamt 400 Fahrräder von Frelo ausleiht, kann man es entweder an der gleichen oder einer beliebigen anderen Station zurückgeben.

Kosten Der Basis-Tarif: 30 Minuten kosten einen Euro. Man zahlt maximal 12 Euro pro 24 Stunden.

Der 3-Tages-Tarif: Drei Tage kosten 3 Euro. Die ersten 30 Minuten pro Ausleihe sind frei. Jede weitere 30 Minuten kosten einen Euro. Man zahlt maximal 12 Euro pro 24 Stunden.

Der Monats-Tarif: Hier gilt das gleiche wie beim 3-Tages-Tarif. Die Grundgebühr liegt bei 6 Euro pro Monat.

Der Jahrestarif: Siehe 3-Tages- und Monats-Tarif. Die Grundgebühr liegt bei 24 Euro pro Jahr.



KVV.nextbike in Karlsruhe

Das öffentliche Fahrrad-Verleihsystem KVV.nextbike des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) bietet Fahrräder in Karlsruhe, Baden-Baden, Ettlingen, Rastatt und demnächst in Rheinstetten und Bruchsal. Nach der Registrierung kann man die Fahrräder per Smartphone-App, am Terminal, per BikeComputer, Website oder bei der Hotline ausleihen.

Kosten Die Fahrräder kosten einen Euro pro 30 Minuten. E-Bikes kosten 2 Euro pro 30 Minuten.



Wer haftet?

Der Verleiher ist dazu verpflichtet seine Räder regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen. Gibt er Ihnen vorsätzlich oder grob fahrlässig ein defektes Fahrrad, dann haftet er für Unfallschäden. Verursachen Sie dagegen einen Unfall mit einem funktionsfähigen Rad, dann haften Sie.