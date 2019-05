per Mail teilen

Es ist ein bisschen wie bei Muskeln: Wer regelmäßig sein Gehirn trainiert, kann sich geistig fit halten. Damit es möglichst viel bringt, sollte man die folgenden Tipps beachten.

Dauer 04:00 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Ulmer Rentner halten sich mit Gehirnjogging fit Ulmer Rentner trainieren in einer Gruppe ihren Kopf: "Gehirnjogging" heißt das Konzept. Aber was ist das eigentlich? Und welche Übungen funktionieren? Timo Staudacher hat nachgefragt.

Erwarten Sie nicht zu viel

Neurologen sind sich mittlerweile einig, dass man mit Gehirnjogging weder Demenz noch Alzheimer verhindern oder gar heilen kann. Richtig dagegen ist, dass unser Gehirn auch im fortgeschrittenen Alter noch Nervenverbindungen knüpfen kann. Es dauert allerdings länger, als in der Kindheit.

Kreuzworträtsel werden überbewertet

Um das Gehirn zu trainieren, braucht es immer wieder neue Reize. Deshalb kommt es beim Gehirnjogging vor allem auf abwechslungsreiche Aufgaben an, die unser Denkvermögen neu herausfordern. Wer seit Jahren regelmäßig Kreuzworträtsel löst, hat diesen Trainingsbereich schon ausreichend geübt und sollte sich etwas Neues suchen. Außerdem lernt das Gehirn bei Kreuzworträtseln nur Standardantworten auf Standardfragen. Dies lässt sich nicht in den Alltag übertragen.

Imago imago/photothek

Die Mischung bringt den Erfolg

Viele denken, Gehirnjogging ist das Gleiche wie Gedächtnistraining. Dabei ist es genauso wichtig, die Konzentrationsfähigkeit und das logische Denken zu schulen. Und das funktioniert am Besten, wenn man Denksportaufgaben, die Kommunikation mit anderen Menschen und körperliche Betätigung miteinander verbindet.

Basteln mit Kindern ist beispielsweis ein gutes Training. Hier werden handwerkliche Fähigkeiten geübt und gleichzeitig fordern uns Kinder mit ihrer spontanen Art immer wieder zum Neu- und Umdenken auf.

Unsere Tipps: Praktische Übungen für den Alltag

Schreiben Sie möglichst viel von Hand. Die Kombination von Feinmotorik und Sprache regt das Gehirn an.

Versuchen Sie sich nach der Tagesschau an die gezeigten Meldungen zu erinnern. Mehr als drei schaffen laut einer Studie übrigens nur wenige. Das stärkt das Kurzzeitgedächtnis.

Probieren Sie einen Tag lang möglichst viel mit ihrer nicht-dominanten Hand zu machen. Rechtshänder können zum Beispiel mit links Zähneputzen oder Geschirr abtrocknen.

Imago imago/blickwinkel

Die Aufgaben sollen Spaß machen

Alles was unsere Sinne anregt (und gesundheitlich unbedenklich ist), trägt zur geistigen Fitness bei. Wer keine Rätsel mag, kann also auch durch Musizieren oder Schachspielen sein Gehirn trainieren. Es ist in jedem Fall nicht nötig eine App dafür zu installieren.