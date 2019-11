Was Sie mit Laub machen sollten - und was besser nicht

Garten im Herbst Was Sie mit Laub machen sollten - und was besser nicht

So wunderschön das bunte Herbstlaub die Bäume zum Leuchten bringt, so lästig ist es am Boden. Auf Gehweg, Straße oder Rasen muss es weg - doch wohin damit?

Dauer 3:44 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Was darf der Laubbläser? Laubbläser sind extrem laut, aber machen für diesen Preis den Herbst ein wenig entspannter. Doch wann ist der Einsatz wirklich erlaubt und welche Nachteile bringen die Geräte mit sich? Das Laub auf dem Rasen muss zusammengerecht und kompostiert werden. Darunter kann das Gras sonst faulen und Pilzkrankheiten können sich ausbreiten. Dadurch entstehen unschöne gelbe Stellen, die dann im Frühjahr sichtbar werden. Sie können das Laub auch beim Mähen zerkleinern und mit dem Rasenschnitt auf den Kompost geben. Laub kann auch in der Biotonne oder in speziellen Säcken verpackt zur Grüngutabfuhr oder auf der Kompostieranlage abgegeben werden. 7 Tipps, wie Sie Ihren Garten ruckzuck winterfest machen Aus Laub wird Humus Auf Beeten ist Laub jedoch hilfreich, denn daraus wird nach der Verrottung wertvoller Humus. Sie können auf dem Hochbeet oder im Gemüsegarten auch das Laub aus dem übrigen Garten stapeln. Im Frühjahr wird alles weg sein - dafür sorgen nicht zuletzt die Regenwürmer, die Laub gerne fressen. Ganz nebenbei lockern und düngen sie auch die Erde. Das Laub kann entweder in die Erde eingearbeitet oder locker auf das Beet gelegt werden und es somit vor Frost schützen. Achtung vor Laubbläsern

Laubbläser wirbeln nicht nur das Laub auf, sondern damit auch die dort lebenden kleinen Tierchen. Dabei wird ein Großteil dieser Tiere, wie beispielsweise Insekten oder Käfer, getötet. Außerdem werden auch die im Laub enthaltenen Pflanzensamen teilweise zerstört und stehen im nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung. "So ein Gerät erzeugt Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern. Da kann man sich vorstellen, was aus einem kleinen Marienkäfer wird", sagt Markus Wessel vom BUND. [mehr] Rasen mähen Auch im Herbst soll der Rasen gemäht werden. Als Faustregel gilt: So lange der Rasen wächst, sollte er auch geschnitten werden. Am Ende der Saison den Rasen nicht zu kurz mähen, so sieben bis acht Zentimeter sollten die Halme noch lang sein. So können die Pflänzchen mehr Licht einfangen und besser überwintern. Den Rasenmäher nach dem letzten Mähen am besten noch putzen und die Klingen schärfen, bevor man ihn wieder im Gartenhaus verstaut.