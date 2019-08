Von Spanien bis Thailand: Wie viel Trinkgeld ist angemessen?

Dem Kellner im Restaurant ein kleines Extra geben oder im Taxi den Fahrtpreis aufrunden ist für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit. Doch wie hoch sollte das Trinkgeld eigentlich sein? Und wie verhält es sich damit in anderen Ländern?

Deutschsprachiger Raum

In Deutschland und Österreich gibt man in der Regel zwischen fünf und zehn Prozent Trinkgeld. Dieses wird vor allem an Servicepersonal in der Gastronomie oder an Taxifahrer gezahlt. Kleinere Dienstleistungen wie z.B. Zimmerreinigung oder Koffer schleppen im Hotel belohnt man normalerweise mit kleinen Pauschalbeträgen zwischen einem und drei Euro pro Tag bzw. Koffer.

Imago imago images / Norbert Schmidt

Verboten ist Trinkgeld bei städtischen bzw. öffentlichen Betrieben, da Trinkgeld hier als Bestechung gewertet wird.

In der Schweiz sind Servicekosten normalerweise als Gedeck-Gebühr in Rechnung enthalten. Es darf aber auch noch zusätzlich aufgerundet werden.

Mittelmeer und Iberische Halbinsel

In französischen Gastronomiebetrieben ist in der Rechnung meist eine Servicegebühr von 15% enthalten. Das Personal freut sich jedoch, wenn Sie nach dem Bezahlen zusätzlich noch etwas Kleingeld auf dem Tisch zurücklassen.

Auch in Italien legt man das Trinkgeld beim Verlassen des Restaurants auf den Teller mit der Rechnung. Hier gelten (sofern nicht bereits auf der Rechnung aufgeführt) zehn bis 15 Prozent für ein Essen im Restaurant. Bei einem Kaffee am Tresen lässt man hingegen nur Kleinstbeträge auf der Untertasse zurück.

Vorsicht vor diesen Fettnäpfchen Im Gegensatz zu Deutschland erwarten italienische Taxifahrer kein Trinkgeld. Aufpassen sollte man, dass man dem Chef des Lokals kein Trinkgeld zahlt. Dies gilt als Beleidigung. Außerdem sollte man sich vor angeblichen Parkplatzeinweisern hüten, die Trinkgeld verlangen. Diese sind dort illegal tätig und nutzen das Unwissen von Touristen.

Griechischen Kellner gibt man für guten Service ebenfalls zehn bis 15 Prozent Trinkgeld. Auch in Kroatien ist dies (vor allem an touristischen Orten) inzwischen normal.

Die zehn bis 15 Prozent erwartet man in Spanien und Portugal ebenso, jedoch nur von Touristen. Einheimische, die meist weniger verdienen als die Gäste aus Deutschland oder Frankreich runden meist nur den Rechnungsbetrag auf. Kein Trinkgeld erwartet man in portugiesischen Bars.

Skandinavien

In Ländern wie Finnland, Norwegen oder Island sind Kosten für Service in den Preisen enthalten. Trinkgeld ist in diesen Ländern daher nicht üblich, aber erlaubt. In Dänemark wird zwar der Rechnungsbetrag aufgerundet, Trinkgelder gehen aber selten über fünf Prozent des Rechnungsbetrages hinaus. Schweden bildet daher mit seinem Trinkgeld-Niveau von (mit Deutschland vergleichbaren) fünf bis zehn Prozent die Ausnahme in Skandinavien.

Osteuropa

In Ländern wie Polen, Ungarn oder der Tschechischen Republik gelten zehn Prozent als Richtwert fürs Trinkgeld. Diese müssen nicht gezahlt werden, wenn die Service-Leistungen bereits in der Rechnung ausgewiesen sind.

In Russland sind verschiedene Varianten Trinkgeld-Varianten üblich. Manchmal ist ein Pauschalbetrag bereits in der Rechnung enthalten. Ansonsten wird entweder aufgerundet oder ein Trinkgeld von ca. zehn Prozent gezahlt.

Britische Inseln

Iren und Briten zahlen zwischen zehn und 15 Prozent Trinkgeld in Restaurants. Unüblich sind Trinkgelder in Pubs, da hier nicht am Tisch bedient wird, sondern am Tresen. Möchte man dem Barkeeper dennoch etwas gutes tun spendiert man ihm stattdessen einen Drink.

Imago imago images / ZUMA Press

Nordamerika

Vor allem in den USA, aber auch in Kanada erhalten Servicekräfte nur ein geringes oder in manchen Fällen sogar gar kein Festgehalt. Hohe Trinkgelder sind daher normal und für die Betroffenen oft überlebensnotwendig. Üblich sind Trinkgelder von mindestens 15 bis 20 Prozent. Meist sind diese jedoch höher und können auch mal bis zu 35% der Rechnung betragen.

Auch in Mexiko sind Trinkgelder aufgrund der generell sehr niedrigen Löhne überlebenswichtig. Üblich sind zehn bis 15 Prozent.

Karibik

In der Dominikanischen Republik sind Trinkgelder von fünf bis zehn Prozent für Servicepersonal üblich. Aufgrund der niedrigen Löhne ist es hier außerdem angebracht, sein Trinkgeld etwas weiter zu streuen, zum Beispiel auch dem Gärtner oder Pooljungen mal etwas zuzustecken. Neben Geld freuen sich die Menschen hier auch über kleinere praktische Geschenke.

In Kuba sind Trinkgelder bis zu zehn Prozent üblich, auf Jamaika oder den Bahamas sind es zwischen zehn und 15 Prozent.

Südamerika

Brasilien regelt Trinkgelder andersherum. Zehn Prozent für Service sind standardmäßig in der Rechnung enthalten. Ist man mit dem Service unzufrieden, kann man diesen Betrag jedoch bewusst aussparen. Auch in Argentinien stehen die zehn Prozent für Service oft mit auf der Rechnung. Wenn nicht, sind Trinkgelder in derselben Höhe üblich.

Imago imago images / robertharding

Vorderasien und Nordafrika

Das sogenannte „Bakschisch“ ist in der Türkei quasi Pflicht. Es gilt als grobe Beleidigung, nicht die üblichen sechs bis zehn Prozent auf dem Tisch im Restaurant zu hinterlassen. Außerdem ist es nicht üblich, sich im Restaurant die Rechnung zu teilen. Dies gilt als Geiz, was in der Türkei verpönt ist.

In Israel ist ein Trinkgeld von zehn bis 15 Prozent normal. Eine Ausnahme bilden hier die Taxifahrer, die kein Extrageld erwarten.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist eine Service-Gebühr meist auf der Rechnung enthalten. Dennoch sind Trinkgelder von zehn bis 15 Prozent gern gesehen. Auch kleinere Zuwendungen für Dienstleistungen, wie Koffer tragen oder Eintüten im Supermarkt sind hier üblich.

Als Trinkgeld zahlt man in Ländern wie Marokko, Ägypten oder Tunesien circa zehn Prozent des Rechnungsbetrags. Im Taxi wird gerne großzügig aufgerundet.

Asien

In Asien sieht man Trinkgelder traditionell etwas anders als im Westen. Vor allem in Japan, wo guter Service als Selbstverständlichkeit angesehen wird, gelten sie als unhöflich. Auch in China kommen sie traditionell nicht vor und sind teilweise sogar offiziell verboten. In der Tourismusbranche des Landes setzen sich kleinere Beträge zum Beispiel für Touristenführer jedoch zunehmend durch.

Ausnahme bilden in Asien vor allem die Touristenhochburgen Thailand und Malaysia. Hier haben sich Trinkgelder zwischen zehn und 15 Prozent etabliert.

Australien und Neuseeland

Trinkgeld wird von Australiern und Neuseeländern grundsätzlich nicht erwartet, ist aber bei gutem Service möglich.