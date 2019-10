So sparen Sie bei der Urlaubsbuchung

Es geht auf die kalte Jahreszeit zu. Für viele der perfekte Zeitpunkt, den nächsten Urlaub zu planen. Mit diesen Tipps können Sie dabei clever sparen.

Wie finde ich den günstigsten Flug?

Am besten, indem Sie so flexibel sind wie möglich. Und zwar sowohl im Bezug auf die Reisedaten, als auch in Sachen Flughafen. Bei Fernreisen kann es schnell 100 Euro ausmachen, ob man am Montag oder Dienstag fliegen. Deswegen bei Flug-Suchmaschinen immer die Option "flexible Reisedaten" auswählen. Oft sind Freitag, Sonntag und Montag die teuersten Reisetage - Dienstag und Mittwoch am günstigsten.

Ganz grundsätzlich gilt: Flüge sind sechs bis acht Wochen vor dem Abflug am günstigsten. Früher buchen macht nicht viel aus. Später kann der Preis aber locker doppelt so hoch liegen.

Noch mehr sparen kann, wer unterschiedliche Flughäfen vergleicht, die in der Nähe sind. Also statt von Frankfurt nach New York zu fliegen, ist es möglicherweise günstiger, ab Stuttgart oder Köln/Bonn nach Newark zu fliegen - das liegt auch nur etwa 20 Minuten von Manhattan entfernt.

Wie finde ich eine günstige Unterkunft?

Hotels sollten Sie so früh wie möglich buchen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass man die Buchung noch kurz vor der Anreise kostenlos stornieren kann. Dadurch hat man den Frühbucher-Rabatt sicher in der Tasche und wenn sich in letzter Minute noch etwas Günstigeres findet, kann man trotzdem noch umbuchen.

Die besten Angebote gibt es meist antizyklisch. Das heißt Business-Hotels haben häufig am Wochenende günstige Angebote und Städtehotels unter der Woche.

Was muss ich bei Pauschalreisen beachten?

Pauschalreisen sollte man so früh wie möglich buchen. Insbesondere dann, wenn man ein konkretes Reiseziel und einen Wunschzeitraum im Kopf hat. Denn mit den Pauschalangeboten füllen die Anbieter meistens ihre Kontingente bei Airlines und Hotels auf. Das heißt: Ist eine Reise ausgebucht, dann war's das.

Den Sommerurlaub sollte man bis spätestens Ende Februar gebucht haben, wenn es sich um eine Pauschalreise handelt.

Oftmals bieten unterschiedliche Reiseveranstalter ähnliche Reisen an. Deshalb lohnt sich auch hier ein Vergleich. Dabei sollten darf man die Frühbucherrabatte nicht außer Acht lassen. Kunden können bis zu 50 Prozent sparen, wenn sie bis Ende November 2019 buchen.

Selbstverständlich gibt es auch bei Pauschalreisen Last-Minute-Schnäppchen. Aber da müssen Reisende wirklich flexibel sein, wo es hingeht. Wer ein konkretes Ziel vor Augen hat, sollte deswegen am besten früh buchen.