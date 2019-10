5 goldene Regeln: Smartphones & Kinder

Egon Osswald aus Kolbingen im oberen Donautal wollte schon immer in einem Doppeldeckerflugzeug mitfliegen. Wir haben ihm mit versteckter Kamera überrascht und dafür einen genialen Lockvogel gefunden. In Elchingen geht der Wunsch vom Fliegen in einer Bücker 131 in Erfüllung. mehr...