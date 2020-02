Fleischersatz: Wie gesund sind vegane Burger und Seitan-Wurst?

per Mail teilen

Gyros oder Wurst aus Seitan, Fleischersatz aus Lupinen, Soja oder Erbsen - wer kann Fleisch essen will, der hat inzwischen eine große Auswahl. Aber schmecken diese Produkte auch wirklich? Und wie gesund sind sie?

Welchen Fleischersatz gibt es überhaupt?

Ob Tofusteak, Seitan-Gyros oder Burger aus Erbsen - Fleischersatz boomt. Regale voll mit Würstchen und Aufschnitt, die ganz ohne Schwein, Rind oder Huhn auskommen. Und auch klassische Wurstproduzenten nehmen immer mehr Ersatz in ihr Sortiment – und verdienen gut daran. Der Trend ist im Discounter angekommen.

Der Fleischersatz wird hergestellt aus Pflanzen wie Lupine, aus Soja, Erbsen oder Kürbissamen. Seitan wird aus einem Weizeneiweiß hergestellt. Durch die Würze kommt es Fleisch geschmacklich sehr nahe. Die Pflanzenmasse kommt in vielen Formen daher: als Geschnetzeltes, als Steak oder auch als Hackfleischersatz im Chili.

Wie gesund ist Fleischsatz?

Pflanzenmehl wird mit Wasser und Öl vermischt. Das Ganze dann in Form gepresst. Das Fake-Fleisch soll sich so anfühlen wie das echte. Für den Geschmack sorgen Salz und viele Zusätze. Mit großem Aufwand wird daran getüftelt, dass die Kopie dem Original so ähnlich wie möglich wird.

"Fleischersatz ist immer hochverarbeitetes Lebensmittel. Es wird nie so gesund sein wie ein selbstgemachter Linseneintopf. Aber wenn ich direkt vergleiche, einen echten Wurstaufstrich mit dem Fleischersatz, dann schneidet der Fleischersatz oft besser ab." Rebecca Bloemers, Ernährungsberaterin, Bad Schussenried

Entscheidend sind die Zusatzstoffe, die zwar nicht im puren Steak, aber in Wurst, Aufschnitt oder Schnitzel genauso sind wie im Ersatzfleisch. Deswegen rät die Bloemers, immer auf die Zutatenliste zu schauen. Als Fausformel gelte: Je länger die ist, desto schlechter.

Das Plus für den Fleischersatz: Er enthält weniger und gesünderes Fett.

Fazit: Wer etwas für Natur und Tier tun will und den Fleischgeschmack braucht, der kann auf Ersatz-Bolognese oder Veggie-Schnitzel umsteigen. Wer etwas für seine Gesundheit tun will, für den gibt es bessere Möglichkeiten.