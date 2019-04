An Ostern feiert das Christentum die Auferstehung Jesu von den Toten. Aber woran wird in der Karwoche erinnert? Und was hat es eigentlich mit den Ostereiern und dem Osterhasen auf sich?

1. Was ist die Karwoche?

Die Karwoche bildet den Höhepunkt der Fastenzeit und mündet in das Osterfest. Die Karwoche beginnt am Palmsonntag (dem Sonntag vor Ostern) und endet am Ostersamstag. Am Palmsonntag gedenken die Christen dem Einzug Jesu in Jerusalem, zu dessen Ehren das Volk Palmzweige streute.

2. Woher kommt der Begriff Karwoche?

Er leitet sich aus dem althochdeutschen "kara" oder "chara" ab und bedeutet Trauer und Klage. Die Christen gedenken in dieser Zeit dem Leiden und Sterben von Jesus, bevor sie am Ostersonntag die Auferstehung feiern.

3. Warum ist Ostern immer an unterschiedlichen Terminen?

Seit dem Konzil von Nicäa 325 n. Chr. wird der Ostersonntag am Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling gefeiert. Der liegt immer zwischen dem 22. März und dem 25. April.

4. Warum ist der Gründonnerstag grün?

An diesem Tag feiert das Christentum das letzte Abendmahl (Passahmahl), das Jesus mit seinen Jüngern hielt. Woher der Name kommt, ist nicht eindeutig belegt, möglicherweise geht er auf das mittelhochdeutsche Wort "greinen" (wehklagen) zurück. Traditionell isst man an diesem Tag kein Fleisch, sondern grüne Speisen wie Spinat. Gründonnerstag ist zwar ein kirchlicher, aber kein gesetzlicher Feiertag.

5. Was ist besonders am Karfreitag?

Der Überlieferung nach ist Jesus am Karfreitag gestorben. An diesem Tag wurde er gekreuzigt und beerdigt. Der Karfreitag ist ein "stiller" Feiertag, d.h. der Tag genießt besonderen gesetzlichen Schutz (u.a. herrscht ein Tanzverbot). Es ist ein Tag der Einkehr, Buße und Besinnung. An diesem Tag findet keine Messen, sondern nur Wortgottesdienste statt, es spielt keine Orgel und es läuten keine Kirchenglocken. In Karfreitagsprozession wird die Leidensgeschichte Jesu nachgestellt.

6. Was passiert am Karsamstag/Ostersamstag?

An diesem Tag gedenkt man der Grabesruhe Jesu. Es ist auch der jüdischer Ruhetag, der Sabbat. An diesem Tag darf nicht gearbeitet werden. Der Karsamstag endet mit dem Beginn der Feier der Osternacht. In vielen Gemeinden wird ein Osterfeuer entzündet, im Laufe der Messe werden die Kirchenglocken geläutet und die Orgel spielt wieder.

7. Warum dauert die Osterzeit bis Pfingsten?

Am Ostersonntag feiert man die Auferweckung Jesu von den Toten. Es handelt sich um den wichtigsten Festtag im Kirchenjahr. Mit diesem Tag beginnt das eigentliche Osterfest und die 50-tägige Osterzeit, die an Pfingsten endet.

8. Was hat es mit den Ostereiern und dem Osterhasen auf sich?

Im Christentum ist das Ei ein Symbol für die Auferstehung Christi. Von außen wirkt es tot, doch aus seinem Inneren erwächst neues Leben. Das Ei steht symbolisch für das Grab in Jerusalem, aus dem Jesus am Ostermorgen von den Toten auferstanden ist. Der Hase wiederum steht als Symbol für Fruchtbarkeit und Leben.