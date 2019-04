OLEANDER: Damit die Pflanze gut in die Saison startet, braucht sie die richtige Pflege. Schneiden Sie alle trockenen Zweige heraus. Für einen buschigen Wuchs können Sie bei älteren Pflanzen ein Drittel der Haupttriebe komplett entfernen. Aber: Der Oleander blüht an den Triebspitzen des Vorjahres, daher diese nicht alle abschneiden. Der robuste Oleander darf schon jetzt an einen geschützten Ort ins Freie umziehen. Achten Sie aber darauf, dass die Töpfe in kalten Nächten nicht durchfrieren.

SWR Dorothée Panse