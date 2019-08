Schlechtes Wetter - na und? Auspowern ohne nass zu werden

Regen im Sommer ist kein Grund, zuhause zu bleiben. Wir zeigen Ihnen vier Orte, an denen Sie sich auspowern können, ohne nass zu werden.

Ausflugstipp: Inlineskaten in der Arena in Geisingen Wenn das Wetter mal nicht mitspielt, dann lohnt sich ein Ausflug nach Geisingen in die größte Inlineskater-Anlage Deutschlands. Keine Panik, wenn es noch nicht so rund rollt: Die freuen sich dort auch über Anfänger!

Klettern und Bouldern im Active Garden in Korb

Auf über 1200 Quadratmetern können Sie im Active Garden in Korb Bouldern und Klettern. Im Kletterbereich können Sie auf bis zu 15 Meter klettern. Der Boulderbereich bietet verschiedene Bereiche zum Klettern. Wer nach dem Kletterspaß noch entspannen möchte, kann die Sauna nutzen.



Sprungbude Filderstadt

In der Sprungbude in Filderstadt können Sie sich richtig auspowern. Mit über 6000 Quadratmetern ist sie die größte Trampolinhalle der Welt. Hier können Sie auf 160 Trampolinen springen und federn, was das Zeug hält, oder was die Ausdauer so zulässt.



Inlineskatebahn Arena Geisingen

Wie wäre es mit Inlineskaten in einer Halle? Egal ob Sie es bereits können, es einfach mal ausprobieren wollen oder einen Kurs buchen wollen, um es zu lernen. In der Arena Geisingen können Sie skaten ohne nass zu werden.



SoccArena in Heidelberg-Kirchheim

Wenn Sie eine große Auswahl an Sportangeboten mögen, ist die SoccArena in Heidelberg-Kirchheim etwas für Sie. Hier können Sie Fußball, Badminton, Tennis, Squash und Tischtennis spielen. Außerdem gibt es dort eine Sauna.



