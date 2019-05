Viele denken bei Mobbing an Schüler und Soziale Medien. Dabei findet Mobbing auch am Arbeitsplatz statt. In allen Fällen ist es für die Betroffenen sehr schmerzhaft. Wie kann man sich wehren?

Dauer 03:39 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Mobbing an Mannheimer Schulen Mobbing an Mannheimer Schulen Mobbing ist psychische Gewalt und zeigt sich als Beleidigung und Drohung, Einschüchterung, Erpressung oder lächerlich machen. Finden diese Schikanen und Ausgrenzungen wiederholt statt und treffen immer wieder die gleiche Person, spricht man von Mobbing. Mobbing ist kein Konflikt, sondern findet in einem Machtgefälle zwischen einer stärkeren und einer schwächeren Person statt. Was kann man tun? Werden Schüler gemobbt, sollten sich diese zunächst an eine Vertrauensperson wenden. Das kann der Klassen- oder Verbindungslehrer oder der Schulsozialarbeiter sein. Im privaten Umfeld sind dies Eltern, andere Verwandte, Nachbarn oder Freunde. Das weitere Vorgehen wird dann gemeinsam mit der Vertrauensperson, eventuell noch zusätzlich einem Vertreter der Schule und dem Schüler besprochen. Es gibt aber auch das Kindersorgentelefon "Nummer gegen Kummer" mit der kostenlosen Rufnummer 116 111. Eltern, Großeltern und andere Erziehende können sich an das Elterntelefon 0800 111 0 550 wenden. Auch Konflikte am Arbeitsplatz können sich hochschaukeln und bedeuten für die Betroffenen eine große Belastung. Aus ungelösten Konflikten kann Mobbing entstehen. Findet man am Arbeitsplatz keine Vertrauensperson, die einem bei der Klärung des Problems helfen kann, besteht die Möglichkeit sich an die Konflikthotline Baden-Württemberg zu wenden. Konflikthotline: Telefon 0180 266 224 64. Die Beratung ist anonym und vertraulich. Ein Anruf kostet einmalig 6 Cent aus dem deutschen Festnetz und max. 42 Cent/Minute aus dem Mobilfunknetz.

