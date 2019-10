Die Themen unter anderem: Ärger um neues Gemeindehaus in Laudenbach *** Wohnen extrem in Stuttgart: Ein Haus aus viel Beton und Glas *** Lebensmittelkeime *** Retro-Tankstelle in Baden-Baden *** Zu Gast sind Chanila Awan und Sebastian Franz, die in der Türkei waren, als Thomas Cook Insolvenz anmeldete mehr...