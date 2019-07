per Mail teilen

Ärgerlich, wenn das eigene Handgepäck nicht durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen gelassen wird. Dann müssen wichtige Dinge weggeworfen werden oder man muss Umpacken, weil das Handgepäck zu schwer ist. Wir zeigen, worauf Sie als Passagier achten müssen.

Regel 1: Genaue Vorgaben der Airline beachten

Als Handgepäck gilt das Gepäckstück, dass man mit in die Flugkabine nehmen darf. Die üblichen Maße sind 55 Zentimeter x 35 Zentimeter x 24 Zentimeter und ein Gewicht von sieben bis acht Kilogramm.

Aber Vorsicht: Je nach Fluggesellschaft können diese Werte variieren. Sie sollten sich also unbedingt vor Abflug auf der Internetseite oder in der App der Fluggesellschaft über die genauen Vorgaben erkundigen. Dort findet man auch Informationen darüber, ob zusätzliche Handgepäckstücke erlaubt sind.

Das spart Stress und lange Wartezeiten. Außerdem schont es den Geldbeutel. Denn ist der Koffer zu groß, muss er vor Ort eingecheckt werden. Das kann bis zu 50 Euro extra kosten.

Regel 2: Alles Unentbehrliche ins Handgepäck

Als unentbehrlich gelten zum Beispiel Reisedokumente, Geld, Bankkarten, technische Geräte wie Laptop und Handy oder auch der eigene Haustürschlüssel. Alles muss bei der Sicherheitskontrolle herausgenommen und in die dafür vorgesehenen Behältnisse gelegt werden. Genauso wie Flüssigkeiten und Kosmetika. Grundsätzlich sind Flüssigkeiten bis zu 100 Milliliter in kleinen Einzelbehältern im Handgepäck erlaubt. Diese müssen zusätzlich in einen durchsichtigen Plastikbeutel von maximal einem Liter verpackt werden.

Das MUSS ins Handgepäck: Gegenstände, die entflammbare Flüssigkeiten enthalten wie Powerbanks oder auch E-Zigaretten dürfen auf keinen Fall in das normale Reisegepäck. Für E-Zigaretten gilt, entweder das Liquid ganz zu entleeren oder das Gerät komplett in einen durchsichtigen Plastikbeutel packen.

Regel 3: Alles, was als Waffe genutzt werden kann, gehört nicht ins Handgepäck

Alle Gegenstände, die in irgendeiner Form als Waffe verwendet werden können, wie Scheren, Stricknadeln oder Rasierklingen, sind im Handgepäck verboten. Generell alles an explosiven Stoffen hat in einem Flugzeug nichts zu suchen.

Aber auch viele Flüssigkeiten, die überhaupt nicht flüssig sind, dürfen nicht mitgenommen werden. Dazu zählen beispielsweise Brotaufstriche, Labellos, Sprays wie Sprüh-Deodorants oder verschiedene Schäume. Alles über 100 Milliliter ist nicht erlaubt und wird vor Ort entsorgt.