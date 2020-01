Fastnachtsbräuche in Baden-Württemberg

Narren schnappen mit langen Greifern die Hüte von Menschen. Anderer werfen Nahrungsmittel aus dem Fenster oder ziehen lärmend morgens durch den Ort. Man sollte also nicht gleich die Polizei rufen, all das gehört zum weiten Feld der Fastnachtsbräuche und wird an den närrischen Tagen toleriert.