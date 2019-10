Ingwer ist auch schon eine "olle" Knolle, seit einiger Zeit aber richtig "in". Ingwer gehört zu der Familie der Gewürzlilien. Die Wurzel schmeckt zitronig-scharf. Toll in Printen und in Lebkuchen, aber auch im Tee. Ein Tipp: Ingwer wirkt Wunder bei Erkältung und Herpes.