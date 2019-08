Diese Weinfeste sollten Sie in Baden-Württemberg nicht verpassen

Köstliche Weine, exzellentes Essen und viel Musik. Jedes Jahr werden zwischen Juli und Ende September unzählige Weinfeste im Ländle gefeiert.

1. Oechsle Fest Pforzheim

Die Goldstadt lädt zum 34. Mal zum traditionellen Weinfest zu Ehren von Christian Ferdinand Oechsle. Er war der Namensgeber der Mostwaage. Mit 200 verschiedenen Weinen aus Baden-Württemberg, einer Auswahl an 180 verschiedenen Gerichten und 17 Tage lang Live-Musikprogramm wird den Gästen einiges geboten.

Wann? 23. August - 08. September 2019

23. August - 08. September 2019 Mehr Infos: https://www.ws-pforzheim.de/standortmarketing/events-aktionen/gastronomie-musik/oechsle-fest-pforzheim/34-oechsle-fest-2019.html

2. Stuttgarter Weindorf

Seit über 40 Jahren lockt das Stuttgarter Weindorf unzählige Menschen in die traditionellen Weinlauben. Im Herzen der Schwabenmetropole wird zwei Wochen lang ein buntes Programm. Es reicht von Familiensonntagen über ökumenische Gottesdienste bis hin zum SWR4 Promitalk.

Wann? 28. August - 08. September 2019

28. August - 08. September 2019 Mehr Infos: https://www.stuttgarter-weindorf.de/

Imago imago stock&people

3. Weinfest Kaiserstuhl & Tuniberg

Mittlerweile zum 63. Mal laden die Winzer von Kaiserstuhl und Tuniberg zum Mitfeiern in die Europastadt Breisach ein. Vier Tage lang werden in 15 Lauben am Rheinufer 350 verschiedene Weine und Sekte aus den heimischen Kellern ausgeschenkt. Ein vielfältiges Speisenangebot, abwechslungsreiche Musik und Unterhaltung, sowie ein großer Vergnügungspark und verschiedene Aussteller bieten Programm für die ganze Familie.

Am letzten Tag des Festes ist gelten vergünstigte Preise gelten.

Wann? 30. August - 2. September 2019

30. August - 2. September 2019 Mehr Infos: https://kaiserstuehler-wein.de/weinfest-kaiserstuhl-and-tuniberg/

4. Bodensee Weinfest

Am zweiten Wochenende im September treffen sich die Weinfreunde traditionell auf dem Meersburger Schlossplatz. Zum 45. Mal können lokale Spezialitäten wie beispielsweise frischer Fisch aus der Bodensee-Region genossen werden. Auf zwei Bühnen bieten Blaskapellen und Musikgruppen gute Unterhaltung.

Wann? 06. - 08. September 2019

06. - 08. September 2019 Mehr Infos: https://www.meersburg.de/de/Tourismus/Veranstaltungen/Weinfest

5. Lauffener Weinfest

In Lauffen bei Heilbronn können Freunde des Weins ein Event in ganz besonderem Ambiente genießen. Alljährlich findet dort im Spätsommer am Neckar auf der Rathausinsel das kulinarische Fest "Wein auf der Insel" statt. Ein Mix aus Live-Musik, einer Vielzahl von Weinen und Essensangeboten und einem bunten Unterhaltungsprogramm in herrlicher Neckar-Kulisse lädt die Besucher zum Schmausen und Genießen ein.

Wann? 07. - 09. September 2019

07. - 09. September 2019 Mehr Infos: https://www.lauffen.de/website/de/tourismus/essen_trinken/kulinarische_feste/wein_auf_der_insel

6. Heilbronner Weindorf

Rund um das historische Rathaus verteilen sich die kleinen, liebevoll geschmückten Lauben in der ältesten Weinstadt Württembergs. Die Besucher haben können aus etwa 300 verschiedenen Weinen wählen. Jährlich lockt dieses Fest rund eine Viertelmillion Gäste nach Heilbronn.

Wann? 12. - 22. September 2019

12. - 22. September 2019 Mehr Infos: http://www.heilbronner-weindorf.de/?site=info

SWR SWR - Alexander Dambach

7. Gundelfinger Weinzauber mit Zwiebelkuchenfest

Das Weinfest mit dem wohl schönsten Namen findet im Breisgau statt. Die Gundelfinger verzaubern ihre Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten und einem breiten Angebot an Mitmachaktionen. Vor allem Kinder kommen hier bei Ponyreiten, Kürbisschnitzen und einem Streichelzoo voll auf ihre Kosten.

Wann? 13. - 15. September 2019

13. - 15. September 2019 Mehr Infos: https://www.gundelfingen.de/index.php?id=87

8. Ortenauer Weinfest Offenburg

Es ist eines der größten Feste Offenburgs: das Weinparadies Ortenau präsentiert vier Tage lang seine ganze Vielfalt an edlen Tropfen. Auf dem Marktplatz, am Lindenplatz und rund um das historische Rathaus sorgen ganze vier Musikbühnen für ausgelassene Stimmung. Da ist garantiert für jeden etwas dabei.

Wann? 27. - 30. September 2019

27. - 30. September 2019 Mehr Infos: https://www.offenburg.de/html/ortenauer_weinfest_offenburg.html