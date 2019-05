So verhalten Sie sich richtig bei Verkehrsunfällen

Bei einem Auffahrunfall in Aichtal starben in der Silvesternacht zwei Menschen, weitere wurden schwer verletzt. Grund dafür war unter anderem, dass die Beteiligten sich nicht richtig verhielten. Aber wie sollte man sich bei einem Unfall verhalten und was tut man, wenn jemand verletzt ist? Gut zu wissen.