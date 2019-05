per Mail teilen

Dampflokfahrt, Schlosstour oder einen Markt besuchen? Am 12. Mai ist Muttertag und wir haben einige Veranstaltungen für die ganze Familie zusammengestellt.

1. Muttertagsmarkt in Hausach

Bei freiem Eintritt lädt Hausach die ganze Familie zum Muttertagsmarkt auf dem Klosterplatz ein. Neben Frühschoppenkonzert und regionalen Köstlichkeiten sind ab 13 Uhr die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

Pressestelle Schwarzwald Tourismus Kinzigtal e.V.

2. Fahrt mit dem Torfbähnle

Im historischen Torfbähnle lässt sich Interessantes über den Torfabbau, die Arbeit des Naturschutzes und den Bau der Torfbahn erfahren. Beim Oberschwäbsichen Torfmuseum in Bad Wurzach geht die Reise los. Fahrpreise liegen bei 3 Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder.

3. Muttertag auf der Burg Hohenzollern

Der Eintritt in die Burg Hohenzollern ist für jeder Mutter, die in Begleitung ihres Kindes bzw. ihrer Kinder kommt, frei. Außerdem warten Kaffee und Kuchen im Burggarten auf die Gäste. Dabei kümmert sich das Burg-Team mit verschiedenen Spielen um die Kleinen.

4. Kunsthandwerkermarkt in Mühlacker

Beim 4. Kunsthandwerkermarkt in den Enzgärten in Mühlacker können Sie die verschiedensten Kunstwerke betrachten und mit den Ausstellern über ihre Werke sprechen. Außerdem finden sich kreative Ideen aus Mode und Design auf dem ehemaligen Gartenschaugelände in Mühlacker.

Pressestelle Stadt Mühlacker

5. Jim Knöpfles Muttertagsfahrt

Mit der Sauschwänzlebahn geht es am Muttertag von Blumberg-Zollhaus nach Weizen und zurück. Dabei wartet auf jede Mutter eine kleine Überraschung. Die Hin- und Rückfahrt inklusive Eintritt ins Eisenbahnmuseum kostet Erwachsene 24 Euro, Kinder bis 15 Jahren sind für 11 Euro mit dabei.

6. Internationaler Töpfermarkt in Breisach

Über 80 Aussteller präsentieren am Muttertag ihre Produkte in Breisach am Rhein. Besucherinnen und Besucher können den Töpfern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Mehrere Nationen sind bei diesem Markt vertreten. Außerdem gibt es ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.

7. Freier Eintritt im Schloss Bruchsal

Jede Mutter in Begleitung ihrer Kinder erhält an Muttertag freien Eintritt in das prächtige Barockschloss. Dazu spielt die Kinderpopband „DIRK & wir“ und gibt generationsübergreifende und selbstkomponierte Musik zum Besten.