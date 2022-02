30 Jahre Notruf 112

Wer in der Region Stuttgart den Notruf wählt, der landet bei der zentralen Leitstelle am Cannstatter Wasen. Hier arbeiten Mitarbeiter des DRK und der Feuerwehr. Ihr Job ist es die Einsätze an den richtigen Dienst zu übergeben. Welche Rettungswagen, Notärzte und Feuerwehrzüge zur Verfügung stehen, sehen sie auf einer großen digitalen Anzeigetafel. mehr...