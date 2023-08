Vier Monate war Marco Boxler aus Konstanz wegen einer Bandscheiben-OP krank geschrieben. Als er am Abend des 22.10. endlich mal wieder feiern gehen will, wird er Zeuge, wie eine Gruppe Männer auf einen anderen einschlägt und eintritt. "Dann habe ich nicht gedacht, sondern einfach gemacht", sagt der 33-jährige Hobbyringer. Er mischte sich ein und wurde am Ende selbst zum Opfer: schwere Verletzungen, die Nase mehrfach gebrochen, Knochen im Gesicht mit Schrauben fixiert. Und doch würde Marco Boxler es im Rückblick wieder so machen. Denn: Der Mann, dem er geholfen hat, ist dankbar und die mutmaßlichen Täter sind inzwischen von der Polizei festgenommen.