Camen Schmid und Cornelia Demling haben vierbeinige Tanzpartner. Ja, Sie haben richtig gelesen. Denn die beiden Frauen aus Berglen im Rems-Murr-Kreis trainieren ihre Hunde für die nächste Dogdance-EM in Stuttgart. In ihrem eigenen Dogdance-Center in Remshalden haben sie dafür genug Platz und können die Cairn Terrier fit machen. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz.