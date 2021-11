Thomas Gottschalks letzte Radio-Sendung bei SWR3

Glasmacher Elias liebt seine Heimat: Schonach im Schwarzwald. Was ihm fehlt ist eine Frau in seinem Leben. Das soll sich nun ändern. Der 25-Jährige nimmt an einem spannenden Dating-Experiment teil: Stadt trifft Land. Kann daraus Liebe werden?Heute geht es hoch hinaus! Elias hat die beiden Singleladies auf die Langenwaldschanze in Schonach eingeladen. Nervenkitzel pur beim Gruppendate. Sind Maria und Lara dieser Herausforderung gewachsen? mehr...