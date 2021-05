Wäsche draußen aufhängen am Sonntag, das macht man nicht. Auch Rasen mähen und Hecke umgraben: höchstens hinterm Haus, unauffällig, die abschätzigen Blicke der Spaziergänger ignorierend. Dübel in die Wand? Lieber nicht am Sonntag, denn da gilt die Sonntagsruhe und das bereits seit rund 1.700 Jahren. Das hat erstens was mit Christentum und zweitens was mit Tradition zu tun. Macht das noch Sinn? Gibt es entsprechende Gesetze oder "macht-man-das-nur-so"? Gut zu wissen. mehr...