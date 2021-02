Von wegen Toskana Deutschlands: In Freiburg erwarten die Meteorologen am Donnerstagmorgen gefühlte minus 16 Grad. Zeitungsausträger, Postboten, die Fahrradkuriere, Gassigänger, der KfZ-Meister, die Leute an der Bushaltestelle - wie schlagen sie sich durch diesen eiskalten Morgen? Oder macht die Kälte die ersten Stunden des Tages gar zu einem ganz besonders schönen Moment? mehr...