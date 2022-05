Susi und Silas verbringen jede freie Minute im Freizeitpark

Er ist Fußballprofi beim SV Sandhausen, sie erfolgreiche Influencerin. Und sie führen ein Familienleben, bei dem alles stimmt. Vier Kinder, zwei Hunde, zwei Pferde, und ein schönes Häuschen in der 6.500-Seelen-Gemeinde Bammental bei Heidelberg. Trotzdem ein Leben in der Öffentlichkeit. Über die sozialen Medien können die Fans fast jeden Schritt ihrer Idole mitverfolgen. In der Landesschau Baden-Württemberg läuft diese Woche die Serie "Die Diekmeiers". Aus diesem Anlass erzählen Dana und Dennis Diekmeier, wie wohl sie sich in Bammental fühlen, und warum ihnen die sozialen Medien so wichtig sind. mehr...