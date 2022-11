Stuttgarts letzter Kohlehändler

29 Wasserkraftwerke gibt es am Neckar zwischen Plochingen und Mannheim. Für das in Lauffen ist Rüdiger Arndt zuständig. Er wartet die Maschinen und reinigt den Auffangrechen. Seit 30 Jahren arbeitet er schon bei der Neckar AG in Lauffen. Das Wasserkraftwerk produziert pro Jahr Strom für rund 8.000 Hasuhalte. mehr...