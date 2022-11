Stuttgarter Schüler setzen ein Zeichen gegen den Ukraine-Krieg

Muhammed Keskin unterrichtet an der Friedrich Schiller-|Realschule in Böblingen. Der zweifache Vater ist Physik, Mathe und Sportlehrer. Neben Naturwissenschaften liebt Muhammed Keskin auch Mode und Sneaker. Seine Skizzen aus dem Physikunterricht druckt er auf seine Kapuzenpullis und zeigt seinen Schüler damit: cool und klug sein- das geht. Auch außerhalb des Unterrichts ist er nur einen Klick weit weg, über die sozialen Medien ist Muhammed Keskin mit seinen Schülern verbunden. Der 34- Jährige will ein Vorbild für sie sein, gerade als Lehrer mit türkischen Wurzeln. Im Landesschau Studio erzählt Muhammed Keskin wie es ihm gelingt, dass seine Schüler gerne Physik lernen und warum er mit Ihnen auch mal Online-Spiele spielt. mehr...