Er saß in der ehemaligen DDR in Haft, wurde freigekauft und sprang dem Tod gleich drei Mal von der Schippe. Zehn Jahre wegen Republikflucht, Spionage und Hochverrat in Hochsicherheitsgefängnissen der DDR. Die Stasi beauftragte sogar seinen besten Freund, ihn zu ermorden. Das, was er erlebt hat, reicht für mehrere Leben. Mehr als 200 Menschen hat er zur Flucht verholfen. Wenn der heute 75-Jährige erzählt, hört sich das wie ein Krimi an. Der Unterschied: sein Leben und sein Erlebtes sind echt. Sein Lebensthema: Widerstand gegen Unrecht -| gegen ein menschenverachtendes System. Im Landesschau-Studio erzählt er, warum er die Erinnerung an den Unrechtsstaat DDR wachhalten will.