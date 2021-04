"Geboren mit der Liebe zur Wildnis", sagt er von sich. Seit Jahrzehnten setzt sich "Gepardenmann", Fotograf, Filmemacher und Künstler Matto Barfuss für den Tierschutz ein, besonders in Afrika. Der Rheinauer hat in Botswana eine Wildlilfe-Stiftung gegründet, einen Verein "Leben für Geparden" und lebt jedes Jahr mehrere Monate in Afrika. Auch jetzt war er längere Zeit dort. Er unterstützt aber auch seine Heimat, die Ortenau. Er ist Botschafter der Initiative "kauft lokal". Im Studio erklärt Matto Barfuss, was Erdmännchen mit Regionalität und Lebensqualität in der Ortenau zu tun haben und warum Afrika zu Coronazeiten ein äußerst gefährliches Pflaster ist. mehr...