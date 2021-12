Willi Auerbach und seine spektakulären Zaubertricks

Nach einem Liebesaus sortierte Simon Fetzer sein Leben neu. Er reduzierte seinen Besitz und zog in ein 23 Quadratmeter großes Tiny House. Zum ersten Mal nach über 20 Jahren begann wieder zu singen. Damit hat es der Schreiner sogar in die TV Show "The Voice of Germany" geschafft. Im Landesschau Studio erzählt Simon Fetzer, wie wenig Besitz er braucht, um glücklich zu sein. mehr...