Walter Sittler begeistert seit über 20 Jahren im Fernsehen ein großes Publikum

Walter Sittler ist einer der Großen des Südwestens. In unzähligen TV Serien spielt er oft den Helden mit Herz und Anspruch und ist längst ein echter Quotengarant. Die Bühne hat er in all den Jahren nie aufgegeben und ist mit Theaterstücken und Lesungen bis heute viel unterwegs. Zur Zeit wieder mit einer Lesung von Erich Kästner. Privat lebt der Stuttgarter Schauspieler ganz ruhig, seit über 35 Jahren ist mit der Dokumentarfilmerin Sigrid Klausmann-Sittler verheiratet und engagiert sich immer wieder auch gesellschaftspolitisch. Im Studio erzählt Walter Sittler wie Corona auch sein Leben bestimmt und was ihm in diesen Zeiten Freude macht.

Simon Milewski hat die Kreditkarte von Harrison Ford gefunden