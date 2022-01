Volker Kugel gibt Tipps, welche Pflanzen jetzt für Insekten nützlich sind

Garten ist schwer im Trend und Volker Kugel, der Chef des Blühenden Barocks in Ludwigsburg, wird oft um Rat gefragt. Der Supergärtner weiß genau, was attraktive Herbstblüher für Insekten und Vögel sind und welche dringenden Gartenarbeiten jetzt erledigt werden sollten. Auch jetzt im Frühherbst kann man mit den richtigen Pflanzen und der richtigen Pflege viel für Insekten tun. Im Landesschau-Studio erzählt Volker Kugel, was bei ihm so blüht und welche Pflanzen wichtig für ein Insektenparadies sind.