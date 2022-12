Ursula Cantieni – alias Johanna Faller – hört auf

Eigentlich ist Jeffrey van Davis aus Hödingen am Bodensee ein rüstiger Rentner. Doch von Amtswegen ist er offiziell tot. Wie das? Van Davis lebt als US-Bürger in Deutschland. Im Sommer verstarb seine deutsche Frau. Die deutschen Behörden erklärten irrtümlicherweise van Davis für tot und benachrichtigten das US-Generalskonsulat in Frankfurt. Van Davis hat nun jede Menge Ärger.