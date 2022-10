Tubaprofessor Andreas Martin Hofmeir unterrichtet mit viel Humor

Elisabeth Grupp ist seit 1986 an der Seite ihres Mannes Wolfgang Grupp, Chef des Unternehmens Trigema in Burladingen. Privat und beruflich arbeitet das Paar eng zusammen. Elisabeth Grupp wird im Falle von Wolfgang Grupps Tod das Unternehmen erben. Eine große Liebe und Vertrautheit verbindet das Ehepaar. Kennengelernt haben sich die Beiden bei einer Auerhahnjagd. Elisabeth Grupp war damals Baronesse von Holleuffer aus Graz. Im Landesschau Studio erzählt die First Lady aus Burladingen, wie sie die beiden Kinder und das Unternehmen unter einen Hut bekommen hat und was sie an ihrem Mann so bewundert. mehr...