Isabell Zürn aus Gomaringen liebt Huskies. 2018 verwirklichte sie ihren Traum, mit Hunden in freier Natur zu leben. In Nordnorwegen lässt sie sich zum Touren-Guide für Schlittenhunde ausbilden und bietet nun Schlittenhundetouren an. Demnächst will sie nach Spitzbergen reisen und endlich einmal ein Vierteljahr pure Dunkelheit erleben. Im Studio erzählt sie, was sie an ihrem Leben so fasziniert. mehr...