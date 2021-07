Für Rainer und Claudia Haas fangen die Abenteuer mit 60 erst so richtig an. Egal ob eine Wanderung auf einem der höchstgelegenen Wanderwege im Schwarzwald oder eine Lapplandtour, das Paar findet immer neue Wanderabenteuer. Über ihre Schneeschuhtouren im Nordschwarzwald haben Rainer und Claudia Haas ein Wanderbuch herausgegeben. Obwohl sie nicht die Topsportler sind, Claudia an Höhenangst leidet, fordern sie sich als Paar immer wieder in der Natur heraus und wandern auch mehrere Wochen am Stück. "Alt werden wir dann später", so das Motto des Paars. Im Studio erzählen die beiden, wie sie auch 200 Kilometer bei Regen schaffen und warum sie die Touren mit ihrem Enkelchen direkt vor der Haustüre lieben. mehr...